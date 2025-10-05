Il prezzo in tempo reale di Midas mEDGE oggi è 1.047 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi MEDGE a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di MEDGE su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di Midas mEDGE oggi è 1.047 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi MEDGE a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di MEDGE su MEXC ora.

Maggiori informazioni su MEDGE

Informazioni sul prezzo di MEDGE

Whitepaper di MEDGE

Sito web ufficiale di MEDGE

Economia del token di MEDGE

Previsioni del prezzo di MEDGE

Guadagna

Airdrop+

Notizie

Blog

Learn

Logo Midas mEDGE

Prezzo di Midas mEDGE (MEDGE)

Delistato

Prezzi in tempo reale di 1 USD in MEDGE:

$1.047
$1.047$1.047
0.00%1D
mexc
I dati di questi token provengono da terze parti. MEXC agisce esclusivamente come aggregatore di informazioni. Esplora altri token listati sul mercato MEXC spot!
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di Midas mEDGE (MEDGE)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-05 10:26:08 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Midas mEDGE (MEDGE) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 1.047
$ 1.047$ 1.047
Min sulle 24h
$ 1.047
$ 1.047$ 1.047
Max sulle 24h

$ 1.047
$ 1.047$ 1.047

$ 1.047
$ 1.047$ 1.047

$ 1.047
$ 1.047$ 1.047

$ 1.005
$ 1.005$ 1.005

0.00%

0.00%

+0.18%

+0.18%

Il prezzo in tempo reale di Midas mEDGE (MEDGE) è $1.047. Nelle ultime 24 ore, MEDGE ha oscillato tra un minimo di $ 1.047 e un massimo di $ 1.047, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di MEDGE è $ 1.047, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 1.005.

In termini di performance a breve termine, MEDGE è variato del 0.00% nell'ultima ora, del 0.00% nelle 24 ore e del +0.18% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Midas mEDGE (MEDGE)

$ 22.60M
$ 22.60M$ 22.60M

--
----

$ 22.60M
$ 22.60M$ 22.60M

21.59M
21.59M 21.59M

21,587,705.58951053
21,587,705.58951053 21,587,705.58951053

L'attuale capitalizzazione di mercato di Midas mEDGE è $ 22.60M, con un volume di trading nelle 24 ore di --. La fornitura circolante di MEDGE è 21.59M, con una fornitura totale di 21587705.58951053. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 22.60M.

Cronologia dei prezzi di Midas mEDGE (MEDGE) USD

Durante la giornata di oggi, la variazione di prezzo di Midas mEDGE a USD è stata $ 0.0.
Negli ultimi 30 giorni, la variazione di prezzo di Midas mEDGE in USD è stata di $ +0.0079039077.
Negli ultimi 60 giorni, la variazione di prezzo di Midas mEDGE in USD è stata di $ +0.0148686564.
Negli ultimi 90 giorni, la variazione di prezzo di Midas mEDGE in USD è stata di $ +0.02521687.

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ 0.00.00%
30 giorni$ +0.0079039077+0.75%
60 giorni$ +0.0148686564+1.42%
90 giorni$ +0.02521687+2.47%

Che cos'è Midas mEDGE (MEDGE)

mEDGE is a crypto-denominated stablecoin yield strategy designed to track delta-neutral DeFi yields while maintaining a balanced market exposure. It dynamically shifts between DeFi lending, liquidity provisioning, and basis trading to optimize risk-adjusted returns. Risk-managed by Edge Capital, a leading market-neutral hedge fund and liquidity provider, mEDGE provides institutional-grade exposure to diversified DeFi yield opportunities. Its fully transparent structure and liquid collateral ensure flexibility, allowing users to earn sustainable, risk-managed yield without being locked into a single strategy.

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!

Risorsa Midas mEDGE (MEDGE)

Whitepaper
Sito web ufficiale

Previsione del prezzo di Midas mEDGE (USD)

Quanto varrà Midas mEDGE (MEDGE) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Midas mEDGE (MEDGE) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Midas mEDGE.

Controlla subito la previsione del prezzo di Midas mEDGE!

MEDGE in valute locali

Economia del token di Midas mEDGE (MEDGE)

Comprendere l'economia del token di Midas mEDGE (MEDGE) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token MEDGE!

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo a Midas mEDGE (MEDGE)

Quanto vale oggi Midas mEDGE (MEDGE)?
Il prezzo in tempo reale di MEDGE in USD è 1.047 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da MEDGE in USD?
Il prezzo attuale di MEDGE in USD è $ 1.047. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Midas mEDGE?
La capitalizzazione di mercato per MEDGE è $ 22.60M USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di MEDGE?
La fornitura circolante di MEDGE è 21.59M USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di MEDGE?
MEDGE ha raggiunto un prezzo ATH di 1.047 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di MEDGE?
MEDGE ha visto un prezzo ATL di 1.005 USD.
Qual è il volume di trading di MEDGE?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per MEDGE è -- USD.
MEDGE salirà quest'anno?
MEDGE potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di MEDGE per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-05 10:26:08 (UTC+8)

Aggiornamenti importanti del settore di Midas mEDGE (MEDGE)

Orario (UTC+8)TipoInformazioni
10-04 13:39:16Dati on-chain
Gli ETF Spot di Ethereum negli Stati Uniti Registrano un Afflusso Netto di $233,5 Milioni Ieri
10-04 11:26:38Aggiornamenti del settore
L'Emissione di USDC Supera i 75 Miliardi, la Quota di Mercato Raggiunge il 24,9%
10-03 10:20:00Aggiornamenti del settore
La Capitalizzazione Totale del Mercato Crypto Ritorna Sopra i $4,2 Trilioni, con un Aumento di 24 ore del 2,3%
10-03 05:17:00Aggiornamenti del settore
Bitcoin Supera il Mark price di $120.000 per la Prima Volta da Metà Agosto
10-01 14:11:00Aggiornamenti del settore
Ieri, gli ETF spot sulla Blockchain Ethereum negli Stati Uniti hanno registrato afflussi netti di 127,5 milioni di dollari, mentre gli ETF spot su Bitcoin hanno registrato afflussi netti di 430 milioni di dollari
09-30 18:14:00Aggiornamenti del settore
I tassi di finanziamento attuali delle crypto principali su CEX e DEX indicano che il mercato è neutrale con una leggera tendenza ribassista

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.