Economia del token e analisi del prezzo di MicroBuy Bot (MICROBUY)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per MicroBuy Bot (MICROBUY), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 23.35K $ 23.35K $ 23.35K Fornitura totale: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Fornitura circolante: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 23.35K $ 23.35K $ 23.35K Massimo storico: $ 0.00189287 $ 0.00189287 $ 0.00189287 Minimo storico: $ 0.0000231 $ 0.0000231 $ 0.0000231 Prezzo attuale: $ 0 $ 0 $ 0