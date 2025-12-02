Economia del token e analisi del prezzo di MEV Capital USDT0 (MCUSDT0)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per MEV Capital USDT0 (MCUSDT0), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 1.06M $ 1.06M $ 1.06M Fornitura totale: $ 508.00K $ 508.00K $ 508.00K Fornitura circolante: $ 508.01K $ 508.01K $ 508.01K FDV (Valutazione completamente diluita): $ 518.79K $ 518.79K $ 518.79K Massimo storico: $ 1.031 $ 1.031 $ 1.031 Minimo storico: $ 0.958761 $ 0.958761 $ 0.958761 Prezzo attuale: $ 1.021 $ 1.021 $ 1.021