Economia del token e analisi del prezzo di Metacourt (BLS)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Metacourt (BLS), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 43.87K $ 43.87K $ 43.87K Fornitura totale: $ 855.00M $ 855.00M $ 855.00M Fornitura circolante: $ 254.63M $ 254.63M $ 254.63M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 147.32K $ 147.32K $ 147.32K Massimo storico: $ 0.02130219 $ 0.02130219 $ 0.02130219 Minimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Prezzo attuale: $ 0.0001723 $ 0.0001723 $ 0.0001723