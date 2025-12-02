Economia del token e analisi del prezzo di META FINANCIAL AI (MEFAI)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per META FINANCIAL AI (MEFAI), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 2.03M $ 2.03M $ 2.03M Fornitura totale: $ 577.40M $ 577.40M $ 577.40M Fornitura circolante: $ 577.40M $ 577.40M $ 577.40M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 2.03M $ 2.03M $ 2.03M Massimo storico: $ 0.02723048 $ 0.02723048 $ 0.02723048 Minimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Prezzo attuale: $ 0.0035234 $ 0.0035234 $ 0.0035234