Economia del token e analisi del prezzo di MemeStrategy (MEMESTR)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per MemeStrategy (MEMESTR), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 3.64K $ 3.64K $ 3.64K Fornitura totale: $ 694.37M $ 694.37M $ 694.37M Fornitura circolante: $ 694.37M $ 694.37M $ 694.37M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 3.64K $ 3.64K $ 3.64K Massimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Minimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Prezzo attuale: $ 0 $ 0 $ 0