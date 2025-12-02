Economia del token e analisi del prezzo di Memesis World (MEMS)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Memesis World (MEMS), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 5.89M $ 5.89M $ 5.89M Fornitura totale: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Fornitura circolante: $ 530.00M $ 530.00M $ 530.00M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 11.33M $ 11.33M $ 11.33M Massimo storico: $ 0.01219792 $ 0.01219792 $ 0.01219792 Minimo storico: $ 0.00798364 $ 0.00798364 $ 0.00798364 Prezzo attuale: $ 0.01133386 $ 0.01133386 $ 0.01133386