Economia del token e analisi del prezzo di MemeGames AI (MGAMES)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per MemeGames AI (MGAMES), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 569.54K Fornitura totale: $ 1.00B Fornitura circolante: $ 1.00B FDV (Valutazione completamente diluita): $ 569.54K Massimo storico: $ 0.00726063 Minimo storico: $ 0 Prezzo attuale: $ 0.00056954