Economia del token e analisi del prezzo di Meme Alliance (MMA)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Meme Alliance (MMA), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 249.00K $ 249.00K $ 249.00K Fornitura totale: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Fornitura circolante: $ 85.44M $ 85.44M $ 85.44M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 291.42K $ 291.42K $ 291.42K Massimo storico: $ 0.073829 $ 0.073829 $ 0.073829 Minimo storico: $ 0.0011163 $ 0.0011163 $ 0.0011163 Prezzo attuale: $ 0.00292265 $ 0.00292265 $ 0.00292265