Economia del token e analisi del prezzo di MechaOs (MECHA)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per MechaOs (MECHA), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 23.52K $ 23.52K $ 23.52K Fornitura totale: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Fornitura circolante: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 23.52K $ 23.52K $ 23.52K Massimo storico: $ 0.01286063 $ 0.01286063 $ 0.01286063 Minimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Prezzo attuale: $ 0.00023515 $ 0.00023515 $ 0.00023515