Economia del token e analisi del prezzo di ME GUSTA (MEGUSTA)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per ME GUSTA (MEGUSTA), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 41.77K $ 41.77K $ 41.77K Fornitura totale: $ 997.68M $ 997.68M $ 997.68M Fornitura circolante: $ 997.68M $ 997.68M $ 997.68M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 41.77K $ 41.77K $ 41.77K Massimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Minimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Prezzo attuale: $ 0 $ 0 $ 0