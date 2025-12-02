Economia del token e analisi del prezzo di maxBTC (MAXBTC)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per maxBTC (MAXBTC), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 171.31K
Fornitura totale: $ 2.00
Fornitura circolante: $ 2.00
FDV (Valutazione completamente diluita): $ 171.31K
Massimo storico: $ 172,696
Minimo storico: $ 42,866
Prezzo attuale: $ 85,646