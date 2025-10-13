Economia del token di Massive Meme Outbreak (RPG)
Informazioni su Massive Meme Outbreak RPG
MMORPG is a decentralized gaming ecosystem built on blockchain technology, designed to bring an innovative gaming experience to the blockchain world. The project integrates GameFi and NFTs to offer users a seamless play-to-earn environment. MMORPG focuses on creating a fair and transparent gaming landscape, where players can own, trade, and earn from their in-game assets.
Key features include:
Decentralized Economy: The platform incorporates a native token, $RPG, which powers the in-game economy. Players can use $RPG for transactions, staking, and participating in governance. NFT Integration: Unique in-game assets are represented as NFTs, allowing players to truly own their items and trade them on secondary marketplaces. Community-Centric Governance: MMORPG uses a DAO model, enabling the community to make decisions about game updates, features, and future developments. Cross-Chain Compatibility: The project aims to bridge blockchain gaming with various ecosystems, offering a more inclusive gaming environment.
Economia del token di Massive Meme Outbreak (RPG): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso
Comprendere l'economia del token di Massive Meme Outbreak (RPG) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.
Metriche chiave e come vengono calcolate:
Fornitura totale:
Numero massimo di token RPG che sono stati o saranno mai creati.
Fornitura circolante:
Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.
Fornitura massima:
Il limite massimo di quanti token RPG possono esistere in totale.
FDV (Valutazione completamente diluita):
Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.
Tasso di inflazione:
Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.
Perché queste metriche sono importanti per i trader?
Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.
Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.
Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.
Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.
