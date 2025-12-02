Economia del token e analisi del prezzo di Mascot of the Trenches (RUG)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Mascot of the Trenches (RUG), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 130.49K $ 130.49K $ 130.49K Fornitura totale: $ 999.11M $ 999.11M $ 999.11M Fornitura circolante: $ 999.11M $ 999.11M $ 999.11M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 130.49K $ 130.49K $ 130.49K Massimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Minimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Prezzo attuale: $ 0.00012822 $ 0.00012822 $ 0.00012822