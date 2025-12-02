Economia del token e analisi del prezzo di Market Maverick (LUIGI)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Market Maverick (LUIGI), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 20.55K $ 20.55K $ 20.55K Fornitura totale: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Fornitura circolante: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 20.55K $ 20.55K $ 20.55K Massimo storico: $ 0.163593 $ 0.163593 $ 0.163593 Minimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Prezzo attuale: $ 0.00097877 $ 0.00097877 $ 0.00097877