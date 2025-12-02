Economia del token e analisi del prezzo di Market Maker DAO (MMDAO)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Market Maker DAO (MMDAO), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 319.14K $ 319.14K $ 319.14K Fornitura totale: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Fornitura circolante: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 319.14K $ 319.14K $ 319.14K Massimo storico: $ 0.04386478 $ 0.04386478 $ 0.04386478 Minimo storico: $ 0.00229998 $ 0.00229998 $ 0.00229998 Prezzo attuale: $ 0.00318481 $ 0.00318481 $ 0.00318481