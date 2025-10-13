Economia del token e analisi del prezzo di Marine Moguls (MOGUL)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Marine Moguls (MOGUL), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 114.34K $ 114.34K $ 114.34K Fornitura totale: $ 9.96K $ 9.96K $ 9.96K Fornitura circolante: $ 2.71K $ 2.71K $ 2.71K FDV (Valutazione completamente diluita): $ 420.93K $ 420.93K $ 420.93K Massimo storico: $ 910.54 $ 910.54 $ 910.54 Minimo storico: $ 32.47 $ 32.47 $ 32.47 Prezzo attuale: $ 42.25 $ 42.25 $ 42.25