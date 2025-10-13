Economia del token e analisi del prezzo di Main Street USD (MSUSD)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Main Street USD (MSUSD), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 6.72M Fornitura totale: $ 6.80M Fornitura circolante: $ 6.80M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 6.72M Massimo storico: $ 2.0 Minimo storico: $ 0.979364 Prezzo attuale: $ 0.988549