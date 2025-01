Che cos'è Love Hate Inu (LHINU)

Love Hate Inu launched its mainnet on March 9, 2024 with 100 billion LHINU tokens created at genesis. 90% of the tokens have been allocated to the presale, with the remaining 10% being used for Liquidity, Exchange listings and community rewards. By selling 90% of the tokens, it guarantees no rugpull and creates a strong community foundation. The token has 0% transaction tax.

Risorsa Love Hate Inu (LHINU) Sito web ufficiale