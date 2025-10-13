Economia del token e analisi del prezzo di LoungeM (LZM)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per LoungeM (LZM), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 1.41M $ 1.41M $ 1.41M Fornitura totale: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Fornitura circolante: $ 125.01M $ 125.01M $ 125.01M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 11.26M $ 11.26M $ 11.26M Massimo storico: $ 0.117478 $ 0.117478 $ 0.117478 Minimo storico: $ 0.00530436 $ 0.00530436 $ 0.00530436 Prezzo attuale: $ 0.01126223 $ 0.01126223 $ 0.01126223