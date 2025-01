Che cos'è Lost World (LOST)

Lost Worlds is an NFT platform experience where NFTs are geographically bound to real world locations for collectors to discover and mint. The LOST Token is a governance, access and rewards representation of the Lost Worlds ecosystem. In order to access Lost Worlds, you will need to stake LOST tokens onto the platform. Staking your tokens for access comes with a number of current and future incentives based on how many tokens you are staking.

