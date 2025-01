Che cos'è Lost (LOST)

LOST is an innovative and community-focused project that resides on the Solana (SOL) blockchain. It is distinguished by its unique approach to on-chain analysis, which aims to enhance transparency and security within the Solana ecosystem. By scrutinizing blockchain transactions and activities, LOST identifies and exposes rogue developers and dubious projects, providing the community with essential insights and warnings.

