Economia del token e analisi del prezzo di Looks Good (SENDIT)
Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Looks Good (SENDIT), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.
Informazioni su Looks Good SENDIT
Looks good send it is a memecoin launched on BONK. Originally the project was CTO'd on pump fun, however, we had no access to creator rewards as a CTO team. Looks good is about sending every project, regardless if it is our token or not. We want everyone to win, especially the bonk ecosystem.
The CTO began in a Mcdonalds drive through after the original dev on Pump Fun sold their tokens after it bonded - the rest is history.
Economia del token di Looks Good (SENDIT): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso
Comprendere l'economia del token di Looks Good (SENDIT) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.
Metriche chiave e come vengono calcolate:
Fornitura totale:
Numero massimo di token SENDIT che sono stati o saranno mai creati.
Fornitura circolante:
Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.
Fornitura massima:
Il limite massimo di quanti token SENDIT possono esistere in totale.
FDV (Valutazione completamente diluita):
Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.
Tasso di inflazione:
Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.
Perché queste metriche sono importanti per i trader?
Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.
Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.
Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.
Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.
Ora che hai compreso l'economia del token di SENDIT, esplora il prezzo in tempo reale del token SENDIT!
Disclaimer
I dati dell'economia del token presenti in questa pagina provengono da fonti di terze parti. MEXC non ne garantisce l'accuratezza. Ti preghiamo di condurre ricerche approfondite prima di investire.
