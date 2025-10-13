Economia del token e analisi del prezzo di Looks Good (SENDIT)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Looks Good (SENDIT), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 406.34K $ 406.34K $ 406.34K Fornitura totale: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M Fornitura circolante: $ 549.98M $ 549.98M $ 549.98M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 738.82K $ 738.82K $ 738.82K Massimo storico: $ 0.00683355 $ 0.00683355 $ 0.00683355 Minimo storico: $ 0.00045672 $ 0.00045672 $ 0.00045672 Prezzo attuale: $ 0.00073903 $ 0.00073903 $ 0.00073903