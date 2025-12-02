Economia del token e analisi del prezzo di Little Buck (LITTLEBUCK)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Little Buck (LITTLEBUCK), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 10.76K $ 10.76K $ 10.76K Fornitura totale: $ 999.54M $ 999.54M $ 999.54M Fornitura circolante: $ 999.54M $ 999.54M $ 999.54M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 10.76K $ 10.76K $ 10.76K Massimo storico: $ 0.00029831 $ 0.00029831 $ 0.00029831 Minimo storico: $ 0.00000918 $ 0.00000918 $ 0.00000918 Prezzo attuale: $ 0 $ 0 $ 0