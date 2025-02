Che cos'è Litentry (LIT)

Litentry is a privacy-preserving decentralized identity aggregation oracle, built on the Substrate framework and tailored for Polkadot, EVM-based platforms, and other multi-chain ecosystems. It leverages Trusted Execution Environments (TEE), verifiable credentials, and customizable score computation to usher in a new era of digital identity. Its flagship product, the IdentityHub, is transforming how identities are managed and authenticated across blockchains. Its self-sovereign user-centric approach to identity, bridging both Web2 and Web3, offers a robust suite for user activity and identity data management. With tools like the IdentityHub and unique staking mechanisms, Litentry is committed to establishing a unified, privacy-centric decentralized identity infrastructure, redefining interoperability and utility for users and projects in the decentralized space.

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!

Risorsa Litentry (LIT) Sito web ufficiale