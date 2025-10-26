Il prezzo in tempo reale di Liquid Staked SOL oggi è 197.18 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi LSSOL a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di LSSOL su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di Liquid Staked SOL oggi è 197.18 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi LSSOL a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di LSSOL su MEXC ora.

Maggiori informazioni su LSSOL

Informazioni sul prezzo di LSSOL

Sito web ufficiale di LSSOL

Economia del token di LSSOL

Previsioni del prezzo di LSSOL

Logo Liquid Staked SOL

Prezzo di Liquid Staked SOL (LSSOL)

Delistato

Prezzi in tempo reale di 1 USD in LSSOL:

$197.18
+0.50%1D
mexc
I dati di questi token provengono da terze parti. MEXC agisce esclusivamente come aggregatore di informazioni. Esplora altri token listati sul mercato MEXC spot!
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di Liquid Staked SOL (LSSOL)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 05:46:22 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Liquid Staked SOL (LSSOL) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 194.56
Min sulle 24h
$ 198.18
Max sulle 24h

$ 194.56
$ 198.18
$ 384.79
$ 176.2
-0.00%

+0.56%

+4.44%

+4.44%

Il prezzo in tempo reale di Liquid Staked SOL (LSSOL) è $197.18. Nelle ultime 24 ore, LSSOL ha oscillato tra un minimo di $ 194.56 e un massimo di $ 198.18, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di LSSOL è $ 384.79, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 176.2.

In termini di performance a breve termine, LSSOL è variato del -0.00% nell'ultima ora, del +0.56% nelle 24 ore e del +4.44% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Liquid Staked SOL (LSSOL)

$ 2.27M
--
$ 2.27M
11.53K
11,529.514079522
L'attuale capitalizzazione di mercato di Liquid Staked SOL è $ 2.27M, con un volume di trading nelle 24 ore di --. La fornitura circolante di LSSOL è 11.53K, con una fornitura totale di 11529.514079522. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 2.27M.

Cronologia dei prezzi di Liquid Staked SOL (LSSOL) USD

Durante la giornata di oggi, la variazione di prezzo di Liquid Staked SOL a USD è stata $ +1.091.
Negli ultimi 30 giorni, la variazione di prezzo di Liquid Staked SOL in USD è stata di $ -0.8169364580.
Negli ultimi 60 giorni, la variazione di prezzo di Liquid Staked SOL in USD è stata di $ -0.5963511920.
Negli ultimi 90 giorni, la variazione di prezzo di Liquid Staked SOL in USD è stata di $ 0.

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ +1.091+0.56%
30 giorni$ -0.8169364580-0.41%
60 giorni$ -0.5963511920-0.30%
90 giorni$ 0--

Che cos'è Liquid Staked SOL (LSSOL)

LsSOL is a liquid staking token (LST), a token representing staked SOL plus network staking rewards. When you stake SOL with Liquid Collective you mint LsSOL. Your LsSOL evidences that you own the staked SOL and any staking rewards it earns, minus any fees. LsSOL allows users to participate in SOL staking while also maintaining the ability to use their LsSOL elsewhere in DeFi, or to transfer ownership of their staked tokens by transferring their LsSOL.

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!

Risorsa Liquid Staked SOL (LSSOL)

Sito web ufficiale

Previsione del prezzo di Liquid Staked SOL (USD)

Quanto varrà Liquid Staked SOL (LSSOL) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Liquid Staked SOL (LSSOL) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Liquid Staked SOL.

Controlla subito la previsione del prezzo di Liquid Staked SOL!

LSSOL in valute locali

Economia del token di Liquid Staked SOL (LSSOL)

Comprendere l'economia del token di Liquid Staked SOL (LSSOL) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token LSSOL!

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo a Liquid Staked SOL (LSSOL)

Quanto vale oggi Liquid Staked SOL (LSSOL)?
Il prezzo in tempo reale di LSSOL in USD è 197.18 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da LSSOL in USD?
Il prezzo attuale di LSSOL in USD è $ 197.18. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Liquid Staked SOL?
La capitalizzazione di mercato per LSSOL è $ 2.27M USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di LSSOL?
La fornitura circolante di LSSOL è 11.53K USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di LSSOL?
LSSOL ha raggiunto un prezzo ATH di 384.79 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di LSSOL?
LSSOL ha visto un prezzo ATL di 176.2 USD.
Qual è il volume di trading di LSSOL?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per LSSOL è -- USD.
LSSOL salirà quest'anno?
LSSOL potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di LSSOL per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 05:46:22 (UTC+8)

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

