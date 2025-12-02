Economia del token e analisi del prezzo di Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 15.47M $ 15.47M $ 15.47M Fornitura totale: $ 520.24K $ 520.24K $ 520.24K Fornitura circolante: $ 520.24K $ 520.24K $ 520.24K FDV (Valutazione completamente diluita): $ 15.47M $ 15.47M $ 15.47M Massimo storico: $ 58.94 $ 58.94 $ 58.94 Minimo storico: $ 28.4 $ 28.4 $ 28.4 Prezzo attuale: $ 30.68 $ 30.68 $ 30.68