Che cos'è Linkeye (LET)

LinkEye is a Hyperledger Fabric based consortium-blockchain solution tofacilitate global credit alliance. Utilizating blockchain technology and credit economy model enables Linkeye to create a shared list of untrusted profiles within the credit alliance through connecting isolated islands of credit data, creating a comprehensive, reliable credit database. This serves to boost and supplement the credit system of society, eventually achieving the end goal of creating fairness in credit access for all.

