Che cos'è LineaBank (LAB)

LineaBank is a simple yet outstanding lending protocol, built on the Linea, ConsenSys' zkEVM, is a blockchain protocol based on Ethereum virtual machine technology that provides privacy protection and scalability. LineaBank’s non-custodial lending platform gives users full control over their funds and offers competitive interest rates through a decentralized market that eliminates intermediaries.

