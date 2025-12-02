Economia del token e analisi del prezzo di Lil Frog (LILFROG)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Lil Frog (LILFROG), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 10.71K $ 10.71K $ 10.71K Fornitura totale: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Fornitura circolante: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (Valutazione completamente diluita): $ 10.71K $ 10.71K $ 10.71K Massimo storico: $ 0.0158498 $ 0.0158498 $ 0.0158498 Minimo storico: $ 0.00000408 $ 0.00000408 $ 0.00000408 Prezzo attuale: $ 0 $ 0 $ 0