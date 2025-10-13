Economia del token e analisi del prezzo di Lightbeam Courier Coin (LBCC)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Lightbeam Courier Coin (LBCC), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 18.44K $ 18.44K $ 18.44K Fornitura totale: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Fornitura circolante: $ 50.00K $ 50.00K $ 50.00K FDV (Valutazione completamente diluita): $ 368.82K $ 368.82K $ 368.82K Massimo storico: $ 22.35 $ 22.35 $ 22.35 Minimo storico: $ 0.00254722 $ 0.00254722 $ 0.00254722 Prezzo attuale: $ 0.368824 $ 0.368824 $ 0.368824