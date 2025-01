Che cos'è Lever Network (LEV)

Lever Network enables lending and borrowing using smart contracts which are open source. Lever Network does not take custody of tokens and is only a peer to peer marketplace for lenders and borrowers. Lever Network uses partner exchanges (Uniswap and Sushi Exchange) for placing a trade. There is a gas delegation fee which the platform might charge on some or all of the transactions. This is only to reimburse the relayers the charge of relaying the transaction onto the blockchain.

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!

Risorsa Lever Network (LEV) Sito web ufficiale