Prezzo di Let me do it for you (NOSE) oggi

Il prezzo attuale di Let me do it for you (NOSE) oggi è 0 USD. Ha una capitalizzazione di mercato attuale di $ 17.84K USD. Il prezzo di NOSE a USD è aggiornato in tempo reale.

Principali performance di mercato di Let me do it for you:

- il volume di trading nelle 24 ore è $ 146.46 USD

- Let me do it for you la variazione di prezzo nell'arco della giornata è -4.58%

- Ha una fornitura circolante di 974.57M USD

