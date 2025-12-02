Economia del token e analisi del prezzo di LEOONO by Virtuals (LEO)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per LEOONO by Virtuals (LEO), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 146.13K $ 146.13K $ 146.13K Fornitura totale: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Fornitura circolante: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (Valutazione completamente diluita): $ 146.13K $ 146.13K $ 146.13K Massimo storico: $ 0.00504633 $ 0.00504633 $ 0.00504633 Minimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Prezzo attuale: $ 0.00014609 $ 0.00014609 $ 0.00014609