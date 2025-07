Scopri informazioni chiave su Leia the Cat (LEIA), tra cui la sua fornitura di token, il modello di distribuzione e i dati di mercato in tempo reale.

Informazioni su Leia the Cat LEIA

Leia the Cat: Named after Solana Co-Founder Raj Gokal’s cat Leia.

LEIA has a 1% tax burn fee that automatically burns 1% on both buys and sells enabling a deflationary model.

Sito web ufficiale: https://leiaonsolana.com