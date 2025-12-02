Economia del token e analisi del prezzo di League of Kingdoms (LOKA)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per League of Kingdoms (LOKA), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 1.74M $ 1.74M $ 1.74M Fornitura totale: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Fornitura circolante: $ 32.09M $ 32.09M $ 32.09M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 27.04M $ 27.04M $ 27.04M Massimo storico: $ 5.37 $ 5.37 $ 5.37 Minimo storico: $ 0.04425999 $ 0.04425999 $ 0.04425999 Prezzo attuale: $ 0.054074 $ 0.054074 $ 0.054074