Il prezzo in tempo reale di Law Service Token (LST) è --. Nelle ultime 24 ore, LST ha oscillato tra un minimo di $ 0 e un massimo di $ 0, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di LST è $ 0.154729, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.
In termini di performance a breve termine, LST è variato del -- nell'ultima ora, del -- nelle 24 ore e del 0.00% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.
L'attuale capitalizzazione di mercato di Law Service Token è $ 25.00K, con un volume di trading nelle 24 ore di --. La fornitura circolante di LST è 200.00M, con una fornitura totale di 1000000000.0. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 125.00K.
Durante la giornata di oggi, la variazione di prezzo di Law Service Token a USD è stata $ 0.
Negli ultimi 30 giorni, la variazione di prezzo di Law Service Token in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 60 giorni, la variazione di prezzo di Law Service Token in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 90 giorni, la variazione di prezzo di Law Service Token in USD è stata di $ 0.
Law Service Token (LST) is a utility token built on the Ethereum blockchain that powers a decentralized legal services platform. The platform enables users to submit legal requests directly on-chain using smart contracts, removing the need for intermediaries such as legal brokers or agencies. Verified legal professionals can respond to these requests through a reverse auction system, offering competitive pricing and transparent service terms.
All interactions—requests, responses, agreements, and payments—are immutably recorded on the blockchain, ensuring accountability and data integrity. The system also includes a staking mechanism that rewards users for long-term participation, reinforcing ecosystem stability. In September 2025, the platform will launch a pilot program with licensed law firms handling real legal cases, followed by the official release of a mobile application in February 2026.
By combining blockchain transparency, automated contracting, and global lawyer access, LST aims to create a fully Web3-native legal infrastructure.
MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo.
I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi.
