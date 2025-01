Che cos'è Land Of Heroes (LOH)

Token $LOH aims to build a more robust gaming environment in King of legends ecosystem, the first 3D gamefi integrated with blockchain, where players may not only enjoy the game but also make the most of their resources. In addition to creating a robust ecosystem, this also fosters a fair and competitive atmosphere where all participants are encouraged and rewarded for their efforts.

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!

Risorsa Land Of Heroes (LOH) Whitepaper Sito web ufficiale