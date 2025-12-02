Economia del token e analisi del prezzo di Kwenta (KWENTA)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Kwenta (KWENTA), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 4.50M $ 4.50M $ 4.50M Fornitura totale: $ 797.71K $ 797.71K $ 797.71K Fornitura circolante: $ 532.38K $ 532.38K $ 532.38K FDV (Valutazione completamente diluita): $ 6.75M $ 6.75M $ 6.75M Massimo storico: $ 790.99 $ 790.99 $ 790.99 Minimo storico: $ 6.88 $ 6.88 $ 6.88 Prezzo attuale: $ 8.5 $ 8.5 $ 8.5