Economia del token e analisi del prezzo di Kraken Wrapped BTC (KBTC)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Kraken Wrapped BTC (KBTC), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 72.56M $ 72.56M $ 72.56M Fornitura totale: $ 630.00 $ 630.00 $ 630.00 Fornitura circolante: $ 630.00 $ 630.00 $ 630.00 FDV (Valutazione completamente diluita): $ 72.56M $ 72.56M $ 72.56M Massimo storico: $ 126,108 $ 126,108 $ 126,108 Minimo storico: $ 72,684 $ 72,684 $ 72,684 Prezzo attuale: $ 115,175 $ 115,175 $ 115,175