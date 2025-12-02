Economia del token e analisi del prezzo di Kovu ($KOVU)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Kovu ($KOVU), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 4.71K $ 4.71K $ 4.71K Fornitura totale: $ 999.92M $ 999.92M $ 999.92M Fornitura circolante: $ 999.92M $ 999.92M $ 999.92M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 4.71K $ 4.71K $ 4.71K Massimo storico: $ 0.00068214 $ 0.00068214 $ 0.00068214 Minimo storico: $ 0.00000457 $ 0.00000457 $ 0.00000457 Prezzo attuale: $ 0 $ 0 $ 0