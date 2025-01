Che cos'è Koji (KOJI)

The Koji Earth project aims to provide KOJI token-holders with original comic book NFTs created by the Amco-studio. Also, the project is developing an online store with official KOJI Merchandise. Automatically, the KOJI’s smart contract deducts 3% from every transaction and spreads it as follow: 1% goes to charity, 1% goes to holders, 0.5% goes to the burning wallet, and the rest 0.5% goes to the growth fund.

