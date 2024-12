Che cos'è Kitten Wif Hat (KWIF)

First Cat, Animal, Wif, and Hat coin on Pump.Fun. First!! No.1. Launched by the PumpFun Owner Himself!! (@a1lon9) Kitten Wif Hat is the first memecoin animal ever created on the most popular memecoin creation platform in crypto, Pump.fun. It was hidden from the public until Shogun @tankabagnale and company including Ghost @eth_taco and Coach Crypto @iamcoachcrypto stumbled upon it through sheer grinding in the trenches. It was the first token created by the co-founder of Pump.fun. It is a cat, WIF a hat. It’s on Solana, the epicenter of memecoins this cycle.

