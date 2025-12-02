Economia del token e analisi del prezzo di Kinetiq Staked HYPE (KHYPE)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Kinetiq Staked HYPE (KHYPE), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 815.30M $ 815.30M $ 815.30M Fornitura totale: $ 27.55M $ 27.55M $ 27.55M Fornitura circolante: $ 27.55M $ 27.55M $ 27.55M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 815.30M $ 815.30M $ 815.30M Massimo storico: $ 59.44 $ 59.44 $ 59.44 Minimo storico: $ 29.57 $ 29.57 $ 29.57 Prezzo attuale: $ 29.54 $ 29.54 $ 29.54