Economia del token e analisi del prezzo di KIKICat (KIKI)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per KIKICat (KIKI), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 132.74K $ 132.74K $ 132.74K Fornitura totale: $ 999.94M $ 999.94M $ 999.94M Fornitura circolante: $ 999.94M $ 999.94M $ 999.94M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 132.74K $ 132.74K $ 132.74K Massimo storico: $ 0.102855 $ 0.102855 $ 0.102855 Minimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Prezzo attuale: $ 0.00012981 $ 0.00012981 $ 0.00012981