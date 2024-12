Che cos'è Kekistan (KEK)

In a crypto world of meme coins kekistan is it's home. Is goes back to mid 2000s being a 4chan community. The birth place of Pepe the frog, This community has brought other communities together to support something in crypto and real life. We have rebranded a token. Bringing fun and happy environment. Were actually the 3rd place in our communities life. The first place being home and family time. The 2nd is workplace. And were the 3rd place at the end of the day we are there they relax and enjoy themselves

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!

Risorsa Kekistan (KEK) Sito web ufficiale