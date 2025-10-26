Il prezzo in tempo reale di Justcoin oggi è 0 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi JUST a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di JUST su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di Justcoin oggi è 0 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi JUST a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di JUST su MEXC ora.

Prezzo di Justcoin (JUST)

Delistato

Prezzi in tempo reale di 1 USD in JUST:

--
----
-6.60%1D
mexc
I dati di questi token provengono da terze parti. MEXC agisce esclusivamente come aggregatore di informazioni. Esplora altri token listati sul mercato MEXC spot!
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di Justcoin (JUST)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 07:52:06 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Justcoin (JUST) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0
$ 0$ 0
Min sulle 24h
$ 0
$ 0$ 0
Max sulle 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.56%

-6.62%

-10.03%

-10.03%

Il prezzo in tempo reale di Justcoin (JUST) è --. Nelle ultime 24 ore, JUST ha oscillato tra un minimo di $ 0 e un massimo di $ 0, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di JUST è $ 0, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.

In termini di performance a breve termine, JUST è variato del -0.56% nell'ultima ora, del -6.62% nelle 24 ore e del -10.03% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Justcoin (JUST)

$ 16.37K
$ 16.37K$ 16.37K

--
----

$ 21.80K
$ 21.80K$ 21.80K

75.07B
75.07B 75.07B

99,982,932,534.33939
99,982,932,534.33939 99,982,932,534.33939

L'attuale capitalizzazione di mercato di Justcoin è $ 16.37K, con un volume di trading nelle 24 ore di --. La fornitura circolante di JUST è 75.07B, con una fornitura totale di 99982932534.33939. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 21.80K.

Cronologia dei prezzi di Justcoin (JUST) USD

Durante la giornata di oggi, la variazione di prezzo di Justcoin a USD è stata $ 0.
Negli ultimi 30 giorni, la variazione di prezzo di Justcoin in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 60 giorni, la variazione di prezzo di Justcoin in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 90 giorni, la variazione di prezzo di Justcoin in USD è stata di $ 0.

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ 0-6.62%
30 giorni$ 0-79.56%
60 giorni$ 0--
90 giorni$ 0--

Che cos'è Justcoin (JUST)

JustCoin isn’t just another token—it’s a movement. We’re building on three strong pillars that set us apart:

🌍 Community First – JustCoin was born from the people, for the people. Every decision and every step forward is powered by our community, not hidden agendas.

🔒 Transparency & Trust – No games, no smoke screens. From launch to marketing, everything is open and fair. We believe the crypto space deserves honesty, and JustCoin is here to prove it.

🚀 Long-Term Vision – While others chase short-lived pumps, we’re building a foundation that lasts. With planned marketing waves, exchange pushes, and community-driven growth, JustCoin is positioned to stay, not fade.

In a sea of projects that vanish overnight, JustCoin stands as a symbol of clarity, strength, and belief in building something real

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!

Risorsa Justcoin (JUST)

Sito web ufficiale

Previsione del prezzo di Justcoin (USD)

Quanto varrà Justcoin (JUST) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Justcoin (JUST) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Justcoin.

Controlla subito la previsione del prezzo di Justcoin!

JUST in valute locali

Economia del token di Justcoin (JUST)

Comprendere l'economia del token di Justcoin (JUST) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token JUST!

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo a Justcoin (JUST)

Quanto vale oggi Justcoin (JUST)?
Il prezzo in tempo reale di JUST in USD è 0 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da JUST in USD?
Il prezzo attuale di JUST in USD è $ 0. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Justcoin?
La capitalizzazione di mercato per JUST è $ 16.37K USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di JUST?
La fornitura circolante di JUST è 75.07B USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di JUST?
JUST ha raggiunto un prezzo ATH di 0 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di JUST?
JUST ha visto un prezzo ATL di 0 USD.
Qual è il volume di trading di JUST?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per JUST è -- USD.
JUST salirà quest'anno?
JUST potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di JUST per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 07:52:06 (UTC+8)

Aggiornamenti importanti del settore di Justcoin (JUST)

Orario (UTC+8)TipoInformazioni
10-25 15:47:08Aggiornamenti del settore
Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana
10-25 13:34:16Aggiornamenti del settore
Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana
10-25 06:10:28Aggiornamenti del settore
Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno
10-24 21:49:00Aggiornamenti del settore
Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione
10-23 22:32:48Aggiornamenti del settore
L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura"
10-23 15:34:02Aggiornamenti del settore
I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

