Prezzo di JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN)
+0.62%
+32.62%
+36.06%
+36.06%
Il prezzo in tempo reale di JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) è $0.0001818. Nelle ultime 24 ore, JUNKCOIN ha oscillato tra un minimo di $ 0.00013675 e un massimo di $ 0.00022221, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di JUNKCOIN è $ 0.00038741, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.00007713.
In termini di performance a breve termine, JUNKCOIN è variato del +0.62% nell'ultima ora, del +32.62% nelle 24 ore e del +36.06% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.
L'attuale capitalizzazione di mercato di JunkCoin Doge Real Name è $ 172.00K, con un volume di trading nelle 24 ore di --. La fornitura circolante di JUNKCOIN è 947.93M, con una fornitura totale di 947933834.825018. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 172.00K.
Durante la giornata di oggi, la variazione di prezzo di JunkCoin Doge Real Name a USD è stata $ 0.
Negli ultimi 30 giorni, la variazione di prezzo di JunkCoin Doge Real Name in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 60 giorni, la variazione di prezzo di JunkCoin Doge Real Name in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 90 giorni, la variazione di prezzo di JunkCoin Doge Real Name in USD è stata di $ 0.
|Periodo
|Variazione (USD)
|Variazione (%)
|Oggi
|$ 0
|+32.62%
|30 giorni
|$ 0
|--
|60 giorni
|$ 0
|--
|90 giorni
|$ 0
|--
JunkCoin - the Original Name of Dogecoin, often recognised as the 'Grandfather of Memecoins’ JunkCoin Doge Real Name References https://bitcointalk.org/index.php?topic=194756.0 ## What Is JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN)? $JUNKCOIN is the grandfather of Doge, it has real history and is the OG of OGs, it's one of the first memecoins ever created. Brief explanation of doge family tree to understand it's history: Junkcoin is the parent of Luckycoin and Bellscoin, whose forks ultimately led to the creation of Dogecoin. A fork means the coin was created by copying and modifying the Bitcoin code. JUNKCOIN was forked from Bitcoin's codebase back in the early days. This implies both Dogecoin and junkcoin share similar technical DNA with Bitcoin and junkcoin is the grandfather of doge. Meaning OG DOGE is actually junkcoin, it's original chain became dormant but today reborned on solana ! Created as a joke in 2013 "Designed to fail", but it ironically failed to fail"
