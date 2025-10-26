Il prezzo in tempo reale di JunkCoin Doge Real Name oggi è 0.0001818 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi JUNKCOIN a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di JUNKCOIN su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di JunkCoin Doge Real Name oggi è 0.0001818 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi JUNKCOIN a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di JUNKCOIN su MEXC ora.

Prezzo di JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN)

$0.00018273
$0.00018273$0.00018273
+33.20%1D
Informazioni sui prezzi di JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) (USD)

$ 0.00013675
$ 0.00013675$ 0.00013675
$ 0.00022221
$ 0.00022221$ 0.00022221
$ 0.00013675
$ 0.00013675$ 0.00013675

$ 0.00022221
$ 0.00022221$ 0.00022221

$ 0.00038741
$ 0.00038741$ 0.00038741

$ 0.00007713
$ 0.00007713$ 0.00007713

+0.62%

+32.62%

+36.06%

+36.06%

Il prezzo in tempo reale di JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) è $0.0001818. Nelle ultime 24 ore, JUNKCOIN ha oscillato tra un minimo di $ 0.00013675 e un massimo di $ 0.00022221, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di JUNKCOIN è $ 0.00038741, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.00007713.

In termini di performance a breve termine, JUNKCOIN è variato del +0.62% nell'ultima ora, del +32.62% nelle 24 ore e del +36.06% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN)

$ 172.00K
$ 172.00K$ 172.00K

--
----

$ 172.00K
$ 172.00K$ 172.00K

947.93M
947.93M 947.93M

947,933,834.825018
947,933,834.825018 947,933,834.825018

L'attuale capitalizzazione di mercato di JunkCoin Doge Real Name è $ 172.00K, con un volume di trading nelle 24 ore di --. La fornitura circolante di JUNKCOIN è 947.93M, con una fornitura totale di 947933834.825018. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 172.00K.

Cronologia dei prezzi di JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) USD

Durante la giornata di oggi, la variazione di prezzo di JunkCoin Doge Real Name a USD è stata $ 0.
Negli ultimi 30 giorni, la variazione di prezzo di JunkCoin Doge Real Name in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 60 giorni, la variazione di prezzo di JunkCoin Doge Real Name in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 90 giorni, la variazione di prezzo di JunkCoin Doge Real Name in USD è stata di $ 0.

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ 0+32.62%
30 giorni$ 0--
60 giorni$ 0--
90 giorni$ 0--

Che cos'è JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN)

JunkCoin - the Original Name of Dogecoin, often recognised as the 'Grandfather of Memecoins’ JunkCoin Doge Real Name References https://bitcointalk.org/index.php?topic=194756.0 ## What Is JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN)? $JUNKCOIN is the grandfather of Doge, it has real history and is the OG of OGs, it's one of the first memecoins ever created. Brief explanation of doge family tree to understand it's history: Junkcoin is the parent of Luckycoin and Bellscoin, whose forks ultimately led to the creation of Dogecoin. A fork means the coin was created by copying and modifying the Bitcoin code. JUNKCOIN was forked from Bitcoin's codebase back in the early days. This implies both Dogecoin and junkcoin share similar technical DNA with Bitcoin and junkcoin is the grandfather of doge. Meaning OG DOGE is actually junkcoin, it's original chain became dormant but today reborned on solana ! Created as a joke in 2013 "Designed to fail", but it ironically failed to fail"

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!

Risorsa JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN)

Sito web ufficiale

Previsione del prezzo di JunkCoin Doge Real Name (USD)

Quanto varrà JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per JunkCoin Doge Real Name.

Controlla subito la previsione del prezzo di JunkCoin Doge Real Name!

JUNKCOIN in valute locali

Economia del token di JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN)

Comprendere l'economia del token di JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token JUNKCOIN!

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo a JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN)

Quanto vale oggi JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN)?
Il prezzo in tempo reale di JUNKCOIN in USD è 0.0001818 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da JUNKCOIN in USD?
Il prezzo attuale di JUNKCOIN in USD è $ 0.0001818. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di JunkCoin Doge Real Name?
La capitalizzazione di mercato per JUNKCOIN è $ 172.00K USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di JUNKCOIN?
La fornitura circolante di JUNKCOIN è 947.93M USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di JUNKCOIN?
JUNKCOIN ha raggiunto un prezzo ATH di 0.00038741 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di JUNKCOIN?
JUNKCOIN ha visto un prezzo ATL di 0.00007713 USD.
Qual è il volume di trading di JUNKCOIN?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per JUNKCOIN è -- USD.
JUNKCOIN salirà quest'anno?
JUNKCOIN potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di JUNKCOIN per un'analisi più approfondita.
