Economia del token e analisi del prezzo di Johnny Suede (SUEDE)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Johnny Suede (SUEDE), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 1.25M Fornitura totale: $ 465.16M Fornitura circolante: $ 465.16M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 1.25M Massimo storico: $ 0.01862118 Minimo storico: $ 0 Prezzo attuale: $ 0.0027005