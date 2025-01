Che cos'è John Doge (JDOGE)

John Doge is an utility/meme project on Ton Blockchain. -Watchdoge-scanner offers a fast way to track the complex movements of tokens across the blockchain. Shows all the airdrops and sells from the deployer wallet. http://t.me/WatchdogeTONbot -Dogeployer, a jetton deployer-bot is the only deployer bot on Ton Blockchain http://t.me/DogeployerBot -Ton Tapper bot is a giveaway bot for Ton projects http://t.me/TonTapperBot -John the Bouncer NFTs -Staking, liquidity farming, AMA-lounge, memecoin investment fund

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!

Risorsa John Doge (JDOGE) Whitepaper Sito web ufficiale